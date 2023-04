Inter, Conte ma anche Italiano! I possibili sostituti di Inzaghi – TS

La stagione dell’Inter fino ad ora è stata caratterizzata da molti alti, ma anche da tanti bassi. Le difficoltà si sono viste soprattutto in campionato e sembra che alla società poco importino i risultati nelle coppe. Come riportato da Tuttosport infatti sono diversi i nomi che potrebbero sostituire Simone Inzaghi e vanno dall’ex Conte all’avversario di oggi, Vincenzo Italiano.

TANTE OPZIONI − Fino ad ora l’Inter ha vissuto una stagione a due facce. Gli uomini di Inzaghi Hanno infatti alternato ottimi risultati tra Supercoppa, Champions League e Coppa Italia, a clamorose sconfitte in campionato. Proprio questi problemi in Serie A non hanno soddisfatto a pieno le aspettative della dirigenza nerazzurra che ha iniziato a valutare la sostituzione di Inzaghi a fine stagione. I nomi che si susseguono sono tanti e per ora il più quotato sembra essere quello di Antonio Conte. Il suo profilo piace molto a Marotta poiché lo reputa l’uomo giusto per provare a vincere lo scudetto e conquistare la seconda stella. L’unico problema potrebbe derivare dai rapporti non buoni con Ausilio e Baccin. Per questo motivo nella lista dei dirigenti nerazzurri ci sono altri due nomi altisonanti come quelli di Mourinho e Simeone. Il primo dovrebbe rimanere a Roma, ma nulla è ancora escluso, mentre il secondo ha uno stipendio che l’Inter non può permettersi di pagare. Ecco allora che spunta l’opzione di puntare su profili adatti a costruire un progetto e dallo stipendio nettamente più basso. Ai nerazzurri piace molto il nome di Roberto De Zerbi, a cui però piacerebbe rimanere in Premier League. Sembrano invece più probabili e facili da convincere Thiago Motta o Vincenzo Italiano. L’allenatore dei viola, ha uno stipendio decisamente alla portata delle casse della società e quindi potrebbe essere l’uomo giusto, Commisso permettendo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino