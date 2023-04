Inter-Fiorentina, Riposa Lautaro Martinez? Tentazione Correa in attacco – CdS

L’Inter non può permettersi altri passi falsi, dopo le sconfitte con Spezia e Juventus. Il rischio, infatti, è di rendere ancora più complicata la rincorsa ad un posto nella prossima Champions League. L’attacco nelle ultime uscite, ha dimostrato di avere le polveri bagnate. Secondo il Corriere dello Sport, probabile che Simone Inzaghi mischi un po’ le carte oggi contro i viola con la possibilità di rivedere Joaquin Correa titolare.

IN ATTACCO – Alla ripresa del campionato l’Inter ritrova la Fiorentina. Simone Inzaghi vorrà affidarsi al suo attaccante migliore – per rendimento -, cioè Romelu Lukaku, e si è visto anche in Nazionale. Possibile turno di riposo per Lautaro Martinez, che comincerà dalla panchina. Possibile nuova chance per Joaquin Correa, che in queste due settimane di pausa è rimasto alla Pinetina ad allenarsi. Il Toro, invece, è rientrato soltanto mercoledì sera dall’altra parte del mondo e si è presentato alla Pinetina giovedì. Insomma, normale che sia un po’ affaticato. E, peraltro, alla sosta era arrivato cotto. Così, visto che martedì ci sarà la Juventus in Coppa Italia, contro la Fiorentina inizialmente non ci sarà.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno