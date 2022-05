Correa, dall’Argentina la bomba: va Atlético in cambio di De Paul?

L’Inter questa sera si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’Olimpico di Roma freme per l’atto finale come, in estate, fremerà il calciomercato. Dall’Argentina intanto arriva una bomba di mercato su Joaquin Correa e Rodrigo De Paul.

SCAMBIO – L’Inter vuole alzare il secondo trofeo dell’anno e poi continuare ad inseguire lo scudetto. Intanto però, dall’Argentina, arriva una clamorosa notizia su un possibile scambio che si potrebbe concretizzare in estate. Secondo TNT Sports infatti, l’Inter starebbe pensando di dare all’Atletico Madrid Correa per arrivare al suo connazionale, Rodrigo De Paul. L’ex Udinese è da sempre un pupillo dei nerazzurri che l’anno scorso però vennero beffati dai Colchoneros. Sicuramente Correa attualmente non vale i 31 milioni di euro spesi per prenderlo dalla Lazio e dunque servirebbe un accordo anche dal punto di vista economico. Ma intanto la notizia ha del clamoroso.