Juventus-Inter, tutto pronto anche per le coreografie! La spinta della Nord

Tutto pronto allo stadio Olimpico per l’atto finale della Coppa Italia tra Juventus e Inter. O meglio, quasi pronto perché mancano ancora i tifosi. E la Curva Nord questa sera farà di tutto per far sentire il sostegno alla squadra coinvolgendo anche tutti i nerazzurri presenti allo stadio.

COREOGRAFIA – Indicazioni precise per tutti i tifosi dell’Inter presenti questa sera allo stadio Olimpico. La curva Nord, presente a Roma per seguire la squadra, prepara le cose in grande per sostenere al meglio la formazione di Simone Inzaghi.

Da sempre una delle migliori curve d’Italia per quanto riguarda le coreografie, chissà cosa avranno preparato per questa sera.