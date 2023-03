Conte, futuro in Italia? Tante le squadre interessate in Serie A – SM

Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham, sono diversi i club di Serie A che lo seguono e ci pensano in vista del prossimo anno.

PANCHINE – Il futuro di Antonio Conte è tutto da scrivere. Ne ha parlato Daniele Miceli a Sport Mediaset: «È presto per dire cosa farà Antonio Conte. Chiaro che le squadre che non andranno in Champions League ci penseranno seriamente. Tra le condizioni c’è però il suo ingaggio, molto pesante, e fare un mercato importante per lui. In questo momento le ipotesi Milan e Roma sono marginali. C’è la suggestione Juventus, anche se la posizione di Allegri sembra solida. Inzaghi può ancora giocarsi le sue carte, il suo futuro dipende però da questo finale di stagione».