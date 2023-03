Marchetti: «Retegui? L’Inter si è mossa prima! Ma ora altro prezzo»

Retegui è finito nel mirino dell’Inter e non solo. Due gol con la maglia dell’Italia alla prima convocazione. Ne parla l’esperto di mercato Marchetti, che aggiorna sulla situazione

FUTURO − In collegamento su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘, Luca Marchetti ha aggiornato su Conte e Retegui: «Conte? Non so se le italiane sono pronte a prenderlo a livello economico. Da capire intanto il domino e i progetti che si realizzeranno il prossimo anno. Retegui? È una delle conseguenze positive delle convocazioni di Mancini. L’Inter si è mossa da più tempo su di lui, ma non significa che chiuderà subito. Il suo cartellino è frazionato tra Tigre e Boca, se prima ci volessero 5 milioni ora ce ne vogliono 15-20. Dodici mesi fa poteva permetterti un prezzo diverso. Qualcuno lo aveva proposto negli anni passati».