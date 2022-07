Ceccarini: «Tra e Inter e Juventus pronto un derby d’Italia per 2 giocatori»

Inter e Juventus attivissime sul mercato, adesso sono alla ricerca di difensori di livello. Intervenuto su Tmw radio, Niccolò Ceccarini, è convinto che si possa accendere un vero derby d’Italia

DERBY D’ITALIA − Secondo Ceccarini, può nascere un acceso derby di mercato per la difesa: «Si incrociano i destini del mercato di Inter e Juventus. Gleison Bremer e Nikola Milenkovic diventano secondo me il vero grande derby d’Italia. Da capire se entrambe ne prendano due. L’Inter ha bisogno di due difensori se va via Milan Skriniar anche perché ha lasciato anche Andrea Ranocchia. La Juventus può pensare anche di farne due. Ad entrambe le squadre piacciono i due giocatori con priorità assoluta su Bremer».