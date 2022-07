Ceccarini: «Dybala si guarda attorno visto lo standby Inter, un’opzione»

Dybala continua a essere svincolato e il suo futuro non sembra che si possa risolvere in poche ore. Ceccarini, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, trova una squadra dove indirizzare l’argentino ex Juventus nel caso in cui l’Inter non affondasse più il colpo.

NUOVA STRADA SENZA L’INTER – “Un aggiornamento su Paulo Dybala. Vista la fase di standby con i nerazzurri, la Joya comincia a guardarsi intorno. Se Cristiano Ronaldo dovesse andare via, ecco che Il Manchester United potrebbe diventare un’ipotesi concreta”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini