Zenga: «Inter, in caso di addio Skriniar 2 difensori. Difesa? Speravo così!»

Skriniar rimane l’indiziato principale per lasciare l’Inter in estate. Manca però ancora l’accordo col PSG. Secondo Zenga, in caso di addio dello slovacco l’Inter dovrà prendere due difensori

DUE DIFENSORI − Dagli studi di Sky Sport durante l’edizione di ‘Calciomercato l’originale‘, si è espresso Walter Zenga sul mercato dell’Inter: «Io la penso così. L’Inter deve prendere due difensori in caso andasse via Milan Skriniar. Perché lo slovacco lo andrà a sostituire con Gleison Bremer. Io da interista avrei preferito vedere un trio difensivo composto da Bremer, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Non sarà possibile ma penso che l’Inter prenderà due difensori se andrà via Skriniar».