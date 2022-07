Casadei, assalto Torino! L’Inter prova a resistere, variabile Bremer – Sky

Su Casadei ci sono varie richieste, dopo l’ottima stagione in Primavera all’Inter. Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, annuncia come il Torino sia molto interessato. Contropartita per Bremer?

INTERESSE FORTE – Il Torino vuole Cesare Casadei e ha presentato delle offerte all’Inter. Nuovo scenario di mercato sull’asse nerazzurro-granata, come riporta Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport dice che l’Inter sta resistendo alle proposte di Urbano Cairo. Dovesse però andare avanti la trattativa è chiaro che Casadei sarebbe una possibile contropartita per Gleison Bremer. Su quest’ultimo c’è un altro nome, nel caso in cui Milan Skriniar si trasferisse al PSG (vedi articolo).