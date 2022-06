Cambiaso, Juventus prova sorpasso sull’Inter: pronta offerta al Genoa – TS

Andrea Cambiaso è uno dei nomi più “caldi” in questo inizio di mercato. Sul laterale del Genoa ci sono da tempo Inter ed Atalanta, ma secondo Tuttosport, la Juventus prova il sorpasso

SORPASSO -Andrea Cambiaso è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Sul laterale del Genoa, su cui da tempo lavora l’Inter, è piombata anche la Juventus che, secondo Tuttosport, vuole tentare il sorpasso sul club nerazzurro. Il club bianconero, spiega il quotidiano, è convinto di poter battere la concorrenza del club nerazzurro e dell’Atalanta, con una strategia ben precisa: i bianconeri, infatti, hanno in rosa alcuni calciatori che potrebbero fare comodo al Genoa, impegnato in una difficile ricostruzione in Serie B. In particolare, sul piatto, verrà messo il prestito di Filippo Ranocchia, centrocampista che piace molto sia in Serie A che nella serie cadetta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo