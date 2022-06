Dybala in stand-by ma presto nuovi contatti: ora solo questione di tempistiche – CdS

Paulo Dybala aspetta solo di parlare con l’Inter, unico club che veramente si è interessato a lui, soprattutto in Italia. Secondo il Corriere dello Sport, presto Marotta incontrerà l’entourage del ragazzo.

NUOVO INCONTRO – Ieri non ci sono stati nuovi contatti tra Beppe Marotta l’entourage di Paulo Dybala. Ma nelle prossime ore le parti torneranno certamente a sentirsi, o a vedersi visto che De Vecchi (l’intermediario) è a Milano. Come già noto, prima di compiere nuovi passi, è obbligatorio liberare spazio in attacco: via Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, più di Joaquin Correa. I tempi, però, sono vaghi e viale Liberazione non ha dato certezze. E allora si tratta di capire se l’argentino sia disposto ad attendere oppure se cominci sin d’ora a guardarsi concretamente attorno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno