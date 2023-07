Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’Inter oggi non si muove più di tanto sul fronte delle entrate. Per Yann Sommer la situazione è sempre la stessa: il Bayern Monaco rimane sulla clausola rescissoria di 6 milioni di euro, non scende nella valutazione visti i problemi di Manuel Neuer. Per l’attacco Alvaro Morata è in pole position, ma i nerazzurri sono fermi perché valutano altri profili come Falorin Balogun o Gianluca Scamacca.

ACQUISTI UFFICIALI: Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo, Juan Guillermo Cuadrado (centrocampista, Juventus) svincolato, Raffaele Di Gennaro (portiere, Gubbio) titolo definitivo, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Oggi è stato ufficializzata la cessione di Facundo Colidio al River Plate. 5 milioni di euro per il 100% del cartellino dell’attaccante argentino. Offerta preoccupante dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez, ma nessuna risposta dal calciatore. Anche per Nicolò Barella sirene dal Manchester City, ma solo in un caso inizierà la trattativa. Pep Guardiola è innamorato dell’italiano, ma potrà partire per l’Inghilterra con la cessione di Bernardo Silva a 100 milioni di euro.

CESSIONI UFFICIALI: Facundo Colidio (attaccante, River Plate) titolo definitivo, Andrea Moretti (difensore, Aurora Pro Patria 2019) prestito, Kristian Dervishi (difensore, Taranto) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 2019) prestito, Gaetano Oristanio (centrocampista, Cagliari), André Onana (portiere, Manchester United) titolo definitivo, Darian Males (attaccante, BSC Young Boys) titolo definitivo, Valentin Carboni (attaccante, Monza) prestito, Tibo Persyn (centrocampista, FC Eindhoven) titolo definitivo, Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Darian Males (attaccante, Young Boys) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Basilea, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Lorenzo Peschetola (centrocampista, Monopoli) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Latina, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Martin Satriano (attaccante, Brest) prestito, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.