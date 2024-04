Buongiorno accostato all’Inter, Cairo: «Ultimo derby? Vi spiego»

Buongiorno sarà uno dei difensori più ricercati dopo questa grande stagione al Torino. Di lui ha parlato il presidente Urbano Cairo dopo il pareggio in casa contro la Juventus, chiarendo la situazione sul futuro. L’Inter resta comunque alla finestra.

SUL FUTURO – Urbano Cairo dopo il pareggio 0-0 in Torino-Juventus, in zona mista dopo la partita ha analizzato il pareggio nel derby e parlato del futuro del gioiello granata: «Un buon derby, solido, con un secondo tempo in cui meritavamo tanto. Peccato per il colpo di testa di Lazaro. Quindi bene, sono contento. Ultimo derby per Buongiorno? No, no».