Juventus fuori dai giochi! Doppia gioia Inter: una qualificazione certa

La Juventus è matematicamente fuori dalla corsa scudetto dopo il pareggio in casa del Torino. Questa è una doppia gioia per l’Inter, che di conseguenza di qualifica in un altro torneo.

DOPPIA GIOIA – Niente da fare per la Juventus, che interrompe anticipatamente il suo sogno scudetto, durato fin troppo a lungo in questa stagione stradominata dall’Inter. Esulta tutto il mondo nerazzurro, sia perché la corsa scudetto entra sempre più nel vivo e diminuiscono le squadre ancora in corsa – sperando di poter chiudere quanto prima il discorso -, sia perché per lo stesso motivo l’Inter per la prossima stagione si qualifica matematicamente alla prossima edizione della Supercoppa Italiana che, come già ribadito, si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita.