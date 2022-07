Bremer all’Inter, a Torino va Casadei. Fissato il prezzo di ‘recompra’ − SM

Si lavora per Bremer all’Inter. Nell’operazione pronto ad essere inserito anche Casadei. I nerazzurri però non vogliono perdere il ragazzo tant’è che hanno fissato un prezzo di ‘recompra’

PROPOSTA − Gleison Bremer e Milan Skriniar sono due tavoli separati ma al contempo anche comunicanti. I nerazzurri hanno rifiutato un’altra offerta per lo slovacco (vedi articolo) ma intanto continuano a lavorare per Bremer. L’Inter ha anche una certa fretta di chiudere per evitare l’inserimento della Juventus che potrebbe piombare sul giocatore in caso di addio di Matthjis de Ligt. La proposta dell’Inter al Torino è di 25/28 milioni di euro più Cesare Casadei. Sul giocatore della Primavera l’Inter però è disposta a imporre un diritto di ‘recompra’ a 15 milioni di euro.