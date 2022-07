Bremer-Inter, Busardò ha ribadito una cosa a Vagnati! Affare prenotato − SI

Bremer all’Inter rimane una pista sempre molto calda. Incontro avvenuto tra l’agente Busardò e il DS del Torino Vagnati. Si tratta di un affare prenotato

PRENOTATO − Alfredo Pedullà, in collegamento a Sportitalia mercato, ha fatto il punto sulla situazione Bremer: «L’incontro di oggi tra Paolo Busardò e il DS granata Davide Vagnati è stato fatto per ribadire la scelta di Gleison Bremer. C’è un patto da dicembre tra il ragazzo e l’Inter ma prima deve uscire Milan Skriniar. Bisogna prendere i soldi dal PSG, forse non bastano 27 milioni ma 31 o 32 più l’inserimento di una contropartita. Così vuole Bremer. Sicuramente le altre squadre lo hanno cercato tipo la Juventus ma il brasiliano ha un patto con l’Inter, è già stato prenotato».