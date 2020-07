Borja Valero, dopo le 100 con l’Inter il rinnovo: la decisione – Sky

Borja Valero ha celebrato le cento presenze con l’Inter, appena ottenute, con un post sui suoi profili social (vedi articolo). Si pensava che il centrocampista spagnolo avrebbe finito nel mese di agosto che sta per iniziare la sua esperienza in nerazzurro, ma dovrebbe prolungare: l’annuncio di Gianluca Di Marzio nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”.

RINNOVO IN VISTA – Gianluca Di Marzio annuncia il cambio di rotta rispetto a quanto si pensava per tutta la stagione. Queste le sue parole in diretta su Sky Sport: «Borja Valero si sta meritando il rinnovo di contratto. Ne avevamo parlato l’altra sera proprio con lui, non c’è ancora la firma ma l’Inter ha già fatto sapere a Borja Valero e ai suoi agenti che c’è l’intenzione di prolungare. Quindi credo che a giorni si arriverà a un meritatissimo rinnovo per lui».