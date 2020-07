Skriniar per Ndombele: Inter al lavoro col Tottenham, gli aggiornamenti

Ndombele al posto di Skriniar è un’operazione che inizia a prendere sempre più forma, con intermediari al lavoro fra Inter e Tottenham. Anche oggi Gianluca Di Marzio ha grosse novità riguardanti i nerazzurri. Queste le notizie da lui date nel corso della trasmissione “Sky Calcio Show – L’Originale”.

LO SCAMBIO È IN ARRIVO? – Rispetto a quanto detto ventiquattro ore fa il giornalista Gianluca Di Marzio ha qualche novità in più su Tanguy Ndombele: «I lavori sono in corso, nel senso che l’Inter lo vuole. Rispetto a ieri, quando abbiamo fatto tre nomi, anche se avevamo fatto una gerarchia nella lista del potenziale scambio per Ndombele, oggi andiamo dritti su Milan Skriniar. Se lo scambio si farà sarà con Skriniar, l’Inter è anche disposta a sacrificarlo per arrivare a Ndombele. Gli intermediari sono al lavoro, c’è solo un ostacolo che è il presidente Daniel Levy. Più lui che José Mourinho, da cui sembra sia arrivato il via libera. Il presidente del Tottenham ha speso più di sessantacinque milioni per Ndombele un anno fa, gli sembra di privarsi di un acquisto fatto e non vorrebbe privarsene. Va vinta la resistenza ma è un’operazione che potrebbe andare in fondo, anche se non è facile».