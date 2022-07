Bellanova, tutto fatto! Ecco cifre e dettagli dell’affare. E per il ritiro… – CdS

L’Inter ieri, dopo una settimana calda con Lukaku e Asllani, ha messo sotto contratto anche il quinto acquisto di questo mercato: Raoul Bellanova. Ecco dettagli e cifre dell’affare dal Cagliari.

CIFRE – Ieri, a Milano, è stata la giornata di Raoul Bellanova. L’esterno del Cagliari infatti arriva all’Inter in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di alcune condizioni. Le cifre che i nerazzurri versano al Cagliari, come spiega il Corriere dello Sport, sono di 3 milioni di euro subito per il prestito oneroso e altri 7 per riscattarlo. Lo stipendio che Bellanova percepirà indossando la maglia dell’Inter è di 800mila euro all’anno con il calciatore che oggi verrà ufficializzato dalla nuova società e domani si unirà già al ritiro ad Appiano Gentile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno