Bellanova, l’Inter fissa l’incontro col Cagliari. Pronta plusvalenza per i sardi

L’Inter e Bellanova stanno per congiungersi. Atteso un incontro a ore tra il club nerazzurro e il Cagliari. I sardi faranno una buona plusvalenza dopo il riscatto dal Bordeaux

INCONTRO − Pronto incontro Inter e Cagliari per chiudere Raoul Bellanova. Il laterale destro, nerazzurro da sempre, presto potrà esaudire il sogno di vestire la maglia della Beneamata. Fissato un summit che andrà in programma tra un paio di ore. Inoltre, il Cagliari farà una buona plusvalenza. Infatti, dopo il riscatto per 500 mila euro dal Bordeaux, la società sarda lo cederà all’Inter per circa 7-8 milioni di euro. Bellanova andrà a ricoprire il ruolo di laterale difensivo di destra.