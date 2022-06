Skriniar e Bastoni big in bilico dall’Inter: stallo inglese ma novità fronte PSG

L’Inter, oltre a comprare, dovrà per forza di cose anche cedere. Il reparto che gode di maggiori consensi rimane quello difensivo con Skriniar e Bastoni. Occhio alla novità PSG

AVANCES − L’Inter rischia di dover cedere un big in difesa: Milan Skriniar o Alessandro Bastoni. Uno dei due potrebbe lasciare quest’estate la Beneamata nonostante la volontà per entrambi di rimanere. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere i giocatori ma occhio alle possibili vie del calciomercato. Sul fronte Bastoni, ci sono sempre gli interessi di Tottenham e Manchester United. Situazione però rimasta in stand-by. Quanto a Skriniar, l’Inter ha rifiutato una prima offerta francese di 40 milioni di euro. Per Sky Sport, chiede almeno 60 milioni per sedersi a tavolino. Potrebbe arrivare una novità in settimana.