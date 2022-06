Inter al lavoro sul tesoretto per equilibrare il bilancio. Le idee del club − SI

L’Inter deve fare cassa oltre ad acquistare. I famosi 60-70 milioni rimangono come obiettivo da centrare. Il club sta riflettendo su alcune opzioni

STRATEGIA − Inter al lavoro per racimolare il tesoretto necessario e rimettere a posto i conti, ovvero 60-70 milioni di euro. Le opzioni che si stanno valutando in casa nerazzurra sono le seguenti: puntare sugli esuberi e sui riscatti dei giocatori fuori dal progetto oppure cedere un big. Nel primo caso, l’Inter ha messo sul mercato vari giocatori: da Sensi a Pinamonti passando per Pirola ed Esposito. Può arrivare in aiuto il Monza che ha già riscatto il portiere Michele Di Gregorio. Si tratta però di un piano non semplice. L’altra opzione riguarda la cessione dolorosa di un big. Rimangono, secondo Sportitalia, quattro i nomi più richiesti: Skriniar, Bastoni, Dumfries e Lautaro Martinez. L’Inter sta valutando le opzioni con la speranza di non dover cedere nuovamente un big.