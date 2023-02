Barella piace al Liverpool! Kessié (e Brozovic) in soccorso dell’Inter – CdS

I progetti del Liverpool di Jurgen Klopp che pensa a rifondare la squadra, coinvolgono anche l’Inter. Nicolò Barella piace tanto al tecnico tedesco e il club nerazzurro potrebbe pensare di sostituirlo con Franck Kessié che si è già proposto da tempo. Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, nell’affare per l’ivoriano potrebbe rientrare anche Marcelo Brozovic.

POSSIBILI CESSIONI – Nicolò Barella piace da tempo a Jurgen Klopp che pensa di rifondare il Liverpool partendo proprio dal centrocampo. L’italiano è tra i profili preferiti dal tecnico tedesco che, oltre alle doti tecniche, ne apprezza dinamismo e agonismo, perfettamente in linea con la Premier League. L’Inter non ha mai messo in preventivo la possibilità di cedere il giocatore, ritenuto uno dei pilastri della squadra, ma la situazione dei conti in Viale della Liberazione è nota a tutti, con il famoso attivo di mercato di almeno 60 milioni di euro da raggiungere entro il 30 giugno. Denzel Dumfries in questo senso potrebbe essere il giocatore sacrificato, ma visto il suo impiego ultimamente la sua quotazione potrebbe abbassarsi. In ogni caso, qualora le proposte per Barella dovessero superare i 70 milioni, i piani nerazzurri potrebbero cambiare.

NODO A CENTROCAMPO – In caso di cessione di Barella, l’Inter avrebbe già il sostituto pronto, vale a dire Franck Kessié. Dopo la sfida di ritorno con il Porto, l’Inter ha fissato un aggiornamento per il centrocampista ivoriano. Previsto difatti un nuovo contatto con il suo agente, Atangana, incaricato di tirare le file con il Barcellona. Il procuratore ha già ribadito come per il suo assistito il ritorno in Italia e in particolare all’Inter, sima il desiderio principale. La dirigenza nerazzurra dal canto suo ha già messo in chiaro i dettagli dell’operazione: prestito e parte dell’ingaggio pagato dagli spagnoli. Oppure, possibile scambio con Marcelo Brozovic con un cospicuo conguaglio a proprio favore. Chiaro che si tratta di una trattativa non semplice.

SACRIFICIO – Chi potrebbe fare le valigie a centrocampo è proprio il centrocampista croato, sia per quanto fatto vedere fin qui da Hakan Calhanoglu, sia perché considerati i trent’anni compiuti da poco, solo la prossima estate potrebbe essere ceduto con la possibilità di incassare una cifra significativa. Non a caso, uno degli scenari possibili lega Brozovic proprio con Kessié, diventando una pedina preziosa di scambio giudicato vantaggioso. A quel punto, l’Inter sistemerebbe l’eventuale cessione di Barella, ma averli entrambi in organico la prossima stagione sarebbe tutta un’altra cosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno