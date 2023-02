Bologna-Inter, riposa un titolare. Brozovic torna dal 1′ e cambiano gli esterni – CdS

In Bologna-Inter riposerà un titolare che cambierà a turno nelle partite successive. Questa la strategia scelta da Simone Inzaghi per evitare infortuni a questo punto della stagione. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, a centrocampo torna Marcelo Brozovic titolare, e cambiano anche gli esterni.

A CENTROCAMPO – Oggi al Dall’Ara in Bologna-Inter ci saranno alcune novità nell’undici titolare scelto da Simone Inzaghi, soprattutto a centrocampo. Davanti la difesa tornerà Marcelo Brozovic titolare, con un turno di riposo per Nicolò Barella. Nelle partite successive, poi, toccherà a turno a tutti i centrocampisti, come per esempio Henrikh Mkhitaryan che fin qui le ha giocate praticamente tutte. Saranno completamente nuove le fasce, con Denzel Dumfries a destra e Robin Gosens a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno