Acerbi, prima gioia con l’Inter che vuole riscattarlo: un nodo con la Lazio – SM

Francesco Acerbi in Inter-Parma ha trovato il suo primo gol stagionale dopo quello annullato ingiustamente contro il Monza. I nerazzurri vogliono riscattare il giocatore, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbe ancora un nodo da risolvere con la Lazio riguardo il suo riscatto.

VERSO IL RISCATTO – L’Inter vuole tenere Francesco Acerbi nonostante i 35 anni che arriveranno a febbraio. Arrivato la scorsa estate, si è rivelato il miglior colpo estivo senza alcun dubbio. Anche la sua volontà è quella di rimanere in nerazzurro, ma tra il dire e il fare c’è la Lazio di Claudio Lotito, proprietaria del suo cartellino. Il presidente biancoceleste valuta il giocatore 4 milioni per il riscatto. Uno sconto diventerebbe elemento essenziale per rivedere l’esperto difensore italiano ancora in nerazzurro.