Paventi: «Per Skriniar c’è grande affetto! Inter molte situazioni da valutare»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha parlato dell’affetto dei tifosi dell’Inter per Milan Skriniar. Il giornalista si è poi soffermato sull’importanza di Francesco Acerbi e sui nerazzurri infortunati.

GRANDE MOBILITAZIONE − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato del rinnovo di Milan Skriniar e delle dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti da parte dei tifosi. Le sue parole: «Per Skriniar ieri c’è stata una mobilitazione completa della curva e dello stadio. Tutti i tifosi vogliono che questo rinnovo arrivi e lo stanno comunicando in tutti i modi anche durante gli allenamenti. Lui è sentito come un giocatore importante che più volte ha dimostrato il suo senso di appartenenza all’Inter. Quindi ci si aspetta una fumata bianca nelle prossime settimane».

DUTTILE − Il giornalista ha poi parlato dell’importanza di Francesco Acerbi nelle rotazioni difensive di Simone Inzaghi: «Acerbi aveva già trovato il gol con il Monza, poi annullato, e ieri ne ha segnato un altro. È un giocatore molto importante in una linea difensiva a tre con Skriniar e Bastoni. Per una difesa che comunque ha incassato tantissimi gol in questa stagione questo è stato l’assetto che ha retto meglio. Lui può giocare anche a sinistra per dar fiato a Bastoni come ha fatto ieri a partita in corso quando ha permesso a Dimarco di spingere di più. Da questo punto di vista le rotazioni li ci sono e Inzaghi ha la possibilità di farle».

Paventi sugli infortunati dell’Inter

TANTI DUBBI − Paventi ha infine fatto il punto sulla situazione dei calciatori nerazzurri infortunati in vista della gara di sabato e della finale di Supercoppa del 18 gennaio. Gli aggiornamenti: «Bisognerà invece capire già da domani su quali giocatori l’Inter potrà veramente contare per sabato ma soprattutto per la Supercoppa contro il Milan. Tra gli incerti ci sono Brozovic, Lukaku, Barella, Cahlanoglu e ovviamente Handanovic che non ci sarà per queste due partite. Sono tutti giocatori importanti la cui assenza in campo si è fatta sentire».