Acerbi, non solo Inter! Dalla Francia sicuri: un club di Ligue 1 interessato

Francesco Acerbi potrebbe essere il colpo last-minute per la difesa dell’Inter, ma i colleghi dell’Equipe sono sicuri: anche un club di Ligue 1 è interessato.

NON SOLO INTER – Anche il Marsiglia pensa a Francesco Acerbi come possibile piano B ad Eric Bailly, anche lui in uscita dal Manchester United. Il difensore della Lazio piace tanto a Rudi Garcia, tecnico del club francese, e potrebbe essere una soluzione soprattutto in caso di partenza di Duje Caleta-Car.

Fonte: Equipe