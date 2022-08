Inter, classifica marcatori stagionale: Correa completa il quintetto già in gol

Inter, classifica marcatori stagionale aggiornata. Dopo appena due partite non c’è nessuno in vetta con più gol. L’ultimo a entrare in lista è Correa, che si allinea ai compagni già andati in rete prima. Scopriamo insieme la classifica marcatori nerazzurra della stagione 2022/23

CLASSIFICA MARCATORI – Sei punti in due partite è un ottimo inizio. Un solo gol subìto, idem. E quelli fatti? L’Inter di Simone Inzaghi si porta a quota 5 gol fatti dopo le prime due partite stagionali. Entrambe in Serie A, contro Lecce (2) e Spezia (5). E sono cinque anche i diversi marcatori in rosa. Il primo in ordine di tempo è Romelu Lukaku, l’ultimo Joaquin Correa (vedi video). In mezzo Denzel Dumfries, per ora autore del gol più pesante dell’estate nerazzurra, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, entrambi in rete a San Siro come Correa. Essendo tutti a quota 1 ancora nessuno guida in solitaria la classifica marcatori nerazzurra. A differenza di quanto accaduto nelle partite di pre-campionato, in cui a fare il solco è stato Lautaro Martinez (vedi classifica marcatori estiva). Il prossimo impegno è in programma venerdì 28 agosto a Roma contro la Lazio. Qualcuno si porterà in vetta segnando un gol in più degli altri? Di seguito la classifica marcatori della stagione 2022/23 dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa.

Inter, classifica marcatori – Stagione 2022/23

UN GOL – Romelu Lukaku, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa.