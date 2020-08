VIDEO – Supercoppa Italiana, Inter da 0-3 a 4-3 con la Roma! Figo show

Luis Figo Inter-Parma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 agosto 2006. Nella Supercoppa Italiana, i nerazzurri bissano il successo dell’anno precedente. Una gara ricca di emozioni: poco oltre la mezz’ora di gioco, la Roma è già in vantaggio per tre reti a zero. La rimonta degli uomini di Roberto Mancini è perentoria, e viene chiusa da un capolavoro di Luis Figo.

RIBALTONE – L’Inter fa suo il primo trofeo post Calciopoli, battendo la Roma nella Supercoppa Italiana 2006. Ma la gloria nerazzurra passa per gironi infernali dalle sofferenze apparentemente tremende. Al 13′ Amantino Mancini sfrutta un’indecisione della difesa, e porta in vantaggio i giallorossi. Poi si scatena Alberto Aquilani, “next big thing” del calcio italiano dell’epoca. Al 25′ esegue un triangolo perfetto con Francesco Totti, insaccando tutto solo in area. Al 34′ firma addirittura la doppietta: dopo aver allargato per Rodrigo Taddei, Aquilani taglia in due la retroguardia dell’Inter e infila lo 0-3 con facilità disarmante. Un tornado che travolge gli uomini di Roberto Mancini, che trovano un sussulto di gloria appena prima dell’intervallo. Al 44′ Patrick Vieira prolunga di testa una punizione lunga di Luis Figo, trovando il primo gol con l’Inter. Nella ripresa, i nerazzurri si scuotono, e allo scoccare dell’ora di gioco il risultato è di nuovo in parità. Al 65′ Hernan Crespo esegue un’incornata perfetta su cross di Dejan Stankovic. Al 74′ Vieira trova il pareggio su assist involontario di Zlatan Ibrahimovic.

Inter-Roma 4-3: Figo decide la Supercoppa Italiana ai supplementari

La sfida termina 3-3 nei tempi regolamentari: come l’anno precedente, si va a supplementari. E, come l’anno precedente, l’Inter la chiude subito. Grande protagonista fino a quel momento, Luis Figo pone la ciliegina sulla torta al 94′. Con un capolavoro su punizione, da oltre 20 metri, il numero 7 regala la Supercoppa Italiana all’Inter. Ecco gli highlights di Inter-Roma nel video YouTube di “Enki2011”.