VIDEO – Skriniar: «Do il massimo per l’Inter, non cerco scuse! Sul futuro…»

Milan Skriniar ha un pensiero per tutti. Il primo è per se stesso, gli altri per l’Inter e soprattutto i suoi tifosi. Alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter il difensore slovacco parla delle sue prestazioni ma sottolinea di voler evitare l’argomento futro. Ovvero, il calciomercato e quindi il punto sul suo rinnovo. Di seguito il video con le dichiarazioni di Skriniar ai microfono di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).