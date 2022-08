VIDEO – Sanchez lascia l’Inter dopo 20 gol in 3 anni. Nuova avventura in arrivo

Alexis Sanchez non è più un calciatore dell’Inter. L’annuncio risale a meno di 24 ore ma non è ancora arrivata la firma con il suo prossimo club. Sarà proprio l’Olympique Marsiglia? Da non escludere un altro “contropiede” dell’ormai ex numero 7. Di seguito il video con l’intervento del collega Marco Bovicelli, inviato a Milano presso la sede nerazzurra per Sky Sport

