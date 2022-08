Lecce-Inter, Baroni al lavoro con la squadra: fuori in 5 (un titolarissimo)

Si avvicina Lecce-Inter, prima giornata di campionato. Squadra di Baroni al lavoro dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Cittadella. Fuori in cinque, tra cui un titolarissimo

LAVORO − Lecce-Inter meno 4. Si avvicina l’esordio in campionato dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri giocheranno in trasferta al Via del Mare contro il neopromosso Lecce di Marco Baroni. I salentini sono capitolati alla prima gara ufficiale della stagione contro il Cittadella in Coppa Italia venendo subito eliminati dalla competizione. Oggi, squadra al lavoro ma fuori in cinque: Askildens per una gastroenterite nonché Tuia, Dermaku, Strefezza e Calabresi. Per tutti e quattro lavoro personalizzato. Tra questi, la mancanza più pesante è quella del brasiliano Strefezza, protagonista della promozione in Serie A.