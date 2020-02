VIDEO – Roma-Lecce 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lecce, posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



LA RIPRESA – Roma-Lecce 4-0 nel posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A. Due gol per tempo e la Roma ritrova una vittoria che in campionato mancava dal 19 gennaio. Rispetto all’Europa League pomeriggio più tranquillo per la squadra di Paulo Fonseca, che liquida il Lecce senza difficoltà. Tredici minuti e sbaglia Jacopo Petriccione, Henrikh Mkhitaryan si ritrova due contro due e serve Cengiz Under solo davanti a Mauro Vigorito per il facile tocco di piatto sinistro del turco. Dopo un’occasione per Lorenzo Pellegrini, che manda a lato e fallisce la possibilità di riprendersi la scena dopo qualche critica, i giallorossi raddoppiano al 37’: proprio il numero 7 fa proseguire per Edin Dzeko, che serve l’assist sul movimento di Mkhitaryan e l’armeno infila sotto le gambe Vigorito non perfetto nell’occasione. Al 69′ Aleksandar Kolarov serve Dzeko che dopo un primo tiro respinto mette dentro, ma l’assistente alza la bandierina. Il fuorigioco però non c’è, il VAR interviene e rende buono il tris romanista. Dopo un palo di Gianluca Lapadula arriva pure il poker, all’80’ Carles Pérez serve Kolarov che conclude sorprendendo Vigorito. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.