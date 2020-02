VIDEO – Genoa-Lazio 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Lazio, anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SEMPRE A -1 – Genoa-Lazio 2-3 nell’anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A. La Juventus non va in fuga, c’è la Lazio dietro che continua a spingere. I biancocelesti restano a -1 dopo aver battuto il Genoa, che invece resta in piena zona retrocessione. Centoquattro secondi bastano alla seconda in classifica per sbloccarla, con Felipe Caicedo che serve Adam Marusic bravo e fortunato a sfruttare il rimpallo sulla difesa rossoblù disattenta, per presentarsi davanti a Mattia Perin e batterlo. Nonostante il gol immediato la Lazio, che trova tanti spazi, soffre però l’iniziativa dei liguri, a caccia di punti salvezza. Tuttavia le diverse occasioni dei padroni di casa vengono vanificate da sfortuna (palo di Andrea Favilli di testa) ed errori davanti alla porta. A inizio ripresa Ciro Immobile dà l’illusione ottica del gol con un tiro sull’esterno della rete, ma al 51’ sfrutta un rimpallo con Caicedo e il suo destro è vincente. Ventisette gol in campionato per il capocannoniere. Il Genoa torna in partita al 57’, cross basso da destra e splendida conclusione all’incrocio di Francesco Cassata. Entra anche l’ex Goran Pandev, ma nel momento di maggior pressione rossoblù un contropiede porta a una punizione dal limite: esecuzione magistrale di Danilo Cataldi, che scavalca la barriera e non lascia scampo a Perin. Nel finale mano di Manuel Lazzari su giocata di Pandev: rigore dato dal VAR, al 90’ trasforma Domenico Criscito ma non basta. Lazio che stacca l’Inter (+5) in attesa del recupero dei nerazzurri. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.