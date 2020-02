Criscitiello: “L’Inter rischia di essere serenamente danneggiata. Falsa tutto”

Condividi questo articolo

Criscitiello è dell’idea che, dall’emergenza Coronavirus, l’Inter possa essere la squadra che paga più di tutte. Il giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ritiene che le partite rinviate diano uno svantaggio ai nerazzurri, se dovessero essercene altre oltre a quella con la Sampdoria.

EMERGENZA CORONAVIRUS – “Il calcio si ferma, chiudiamo scuole, cinema e musei ma il problema non cambia. Siamo i più sfigati in Europa e ci siamo accorti tardi di tutto. Fiorentina-Milan si gioca nonostante l’invasione milanese a Firenze e Brescia-Napoli quarantotto ore prima è più sicura di Inter-Sampdoria. Parliamo di calcio e non di salute o politica. Giusto fermare il calcio ma o si ferma il campionato o si falsa tutto. L’Inter non sa quando recuperare, la lotta salvezza è compromessa da squadre che ora stanno bene o sotto un tram e quando recupereranno non sappiamo come staranno. Non sappiamo quando si tornerà in campo e se si giocherà il prossimo weekend. Nell’anno in cui era bellissima la volata scudetto. Dico era perché l’Inter rischia seriamente di essere danneggiata non tanto dal rinvio di ieri ma dai recuperi nella bolgia di Europa League e Coppa Italia“.

INTER, COME RISOLVERE? – “Sia chiaro: i rinvii possono essere un danno o favorevoli, dipende dai casi, ma resta il fatto che i campionati sono condizionati. Parliamo di Serie A perché interessa e coinvolge la massa ma lo stesso discorso riguarda anche la Serie C e la Serie D. Dove addirittura si parla di altre due settimane di stop. Pensate voi, con un infrasettimanale di mezzo, cosa significherà recuperare quattro giornate di campionato. Certo, è calcio. Pensiamo alla salute ma a quella non dobbiamo pensarci noi. Dovrebbero pensarci altri che non ci dovevano mettere in queste condizioni e dovevano fare come nel resto d’Europa dove le decisioni vanno prese prese prima che avanzi la malattia. Siamo nel 2020 ma sembra di essere tornati nella psicosi del colera che non possiamo raccontarvi, per fortuna, perché non l’abbiamo vissuta”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello