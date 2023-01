VIDEO – Roma-Fiorentina 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Fiorentina, posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



ASSIST PER GOL – Roma-Fiorentina 2-0 nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. La Roma prosegue il suo buon inizio di 2023 con un gol per tempo. Per la Fiorentina la partita cambia al 24′, quando uno scriteriato intervento di Dodò su Nicola Zalewski costa il secondo giallo al brasiliano già ammonito. Lo 0-0 regge fino al 40′, poi su cross dalla destra Tammy Abraham fa sponda per il tiro di Paulo Dybala deviato da Nikola Milenkovic che sorprende centralmente Pietro Terracciano. Sempre Dybala, a inizio ripresa, serve Mehmet Zeki Celik il cui destro sbatte sul palo. All’ora di gioco follia di Giacomo Bonaventura con un retropassaggio a innescare Abraham, ma nell’area piccola quando si gioca prende solo l’esterno della rete. L’inglese si rifà e chiude Roma-Fiorentina all’82’, quando da destra stavolta crossa basso per il facile tap-in di Dybala. Solo nel recupero la Fiorentina si fa notare, con una girata di Christian Kouamé respinta da Rui Patricio.

Video con gli highlights di Roma-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.