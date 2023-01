Lukaku partito con la squadra: recupero procede bene e punta forte il Milan – CdS

L’Inter è partita in direzione Riyad per disputare la Supercoppa Italiana con il Milan, in palio il primo trofeo stagionale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, tutti i giocatori sono a disposizione di Simone Inzaghi, compreso Romelu Lukaku. Il suo recupero procede bene.

PARTITA DA NON PERDERE – C’è anche Romelu Lukaku tra i giocatori convocati per la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan. Dopo l’ultimo problema fisico accusato contro il Monza, l’attaccante belga si è fermato nell’ultima settimana per lavorare (non è stato convocato neanche per Inter-Verona) e recuperare in vista dell’importantissima sfida contro i rossoneri. In una partita che Lukaku non vuole assolutamente perdersi. Il suo recupero procede bene, al netto di una settimana completa senza partite. L’obiettivo è avere spazio dopo che, lo scorso settembre, gli era stata fatale proprio la settimana del derby per il primo infortunio della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona