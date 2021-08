VIDEO – Lukaku ormai fa parte del passato: ricordate l’ultimo gol(lonzo) con l’Inter?

Lukaku lascia l’Inter e diventa ufficialmente un giocatore del Chelsea. Ricordiamo quindi l’ultimo gol del belga con la maglia nerazzurra.

ULTIMA VOLTA – Lo scorso 23 maggio è stata la giornata più festante dell’Inter negli ultimi dieci anni. Si giocava l’ultima gara di campionato, in un clima di festa sugellato dall’alzare al cielo la coppa del tanto agognato Scudetto. Contro l’Udinese, sparring partner per l’occasione, arrivano cinque gol. E l’ultimo di questi giunge al 71′, a conclusione del 5-1 finale, con la firma di Romelu Lukaku. Che, col trentesimo sigillo della stagione, conclude un’annata ai limiti della perfezione. E nessuno avrebbe potuto immaginare che quello sarebbe stato l’ultimo gol di Big Rom con l’Inter. Il paradosso vero? Fu un gol di pessima fattura, probabilmente il più brutto dei 64 centri di Lukaku con l’Inter. Un rimpallo sul palo che colpisce il numero 9 già piazzato sulla linea di porta, infilandosi inesorabilmente in rete. Rivediamolo nel video YouTube della Lega Serie A: