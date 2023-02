VIDEO – Lukaku: «Grazie Barella! Grande centrocampista. Fa la differenza»

Romelu Lukaku dopo Inter-Porto su Sky ha parlato della sua condizione fisica e in particolare del gol realizzato in Champions League, il secondo dopo quello di campionato contro l’Udinese. L’attaccante belga si complimenta soprattutto con l’amico Nicolò Barella, autore dell’assist decisivo per il primo colpo di testa dell’attaccante.

