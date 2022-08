VIDEO – Lecce-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Empoli, match della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



IL PRIMO PUNTO – Lecce-Empoli 1-1 nella terza giornata di Serie A. Dopo aver cominciato il campionato con due sconfitte il Lecce riesce a togliere lo zero dalla classifica. Eppure al Via del Mare è l’Empoli a passare, al 22′ con Fabiano Parisi che recupera a centrocampo e avanza fino ai venti metri dove trova sul suo tiro la deviazione decisiva di Federico Baschirotto. È il primo gol dei toscani in questa Serie A. Non dura però nemmeno fino all’intervallo, perché al 40′ Lameck Banda da sinistra serve Gabriel Strefezza che controlla e piazza all’angolino: 1-1. Lo stesso Banda all’ora di gioco salta due avversari, sul suo tiro potente è bravissimo Guglielmo Vicario a negargli la gioia personale. Il finale non sposta più di tanto gli equilibri, con le due squadre che si prendono un punto a testa nella corsa salvezza. Per il Lecce un risultato utile che in Serie A non gli capitava dall’estate del 2020, prima della retrocessione.

Video con gli highlights di Lecce-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.