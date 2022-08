Inter, andamento dei prestiti: primo squillo Pinamonti, Males show

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno arriva il primo gol per Pinamonti con la nuova maglia; in Svizzera continua a brillare Males.

RIEPILOGO PRESTITI – Nell’ultimo weekend arrivano diverse gioie per alcuni giocatori dell’Inter attualmente in prestito. Su tutti, sale in cattedra Andrea Pinamonti. Il nuovo numero 9 del Sassuolo trova il primo gol con la nuova maglia, che vale il 2-2 contro lo Spezia. E per Lorenzo Pirola arriva l’esordio con la maglia della Salernitana, nella goleada che i campani rifilano alla Sampdoria. Andrei Radu subisce invece altri due gol con la Cremonese prima della sfida con l’Inter (martedì alle 20.45). Il rumeno si conferma tuttavia il portiere con più parate in Serie A (dati: Lega Serie A). All’estero ottima prestazione per Filip Stankovic, migliore in campo nella vittoria del Volendam sul Twente. Per la neopromossa allenata da Wim Jonk (altro ex nerazzurro) è la prima vittoria nella massima serie olandese. Infine, in Svizzera, altra ottima prestazione di Darian Males. Il classe 2001 firma un gol e serve un assist nella vittoria del Basilea a Zurigo.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Spezia-Sassuolo 2-2: titolare, sostituito al 77′, 1 gol

STEFANO SENSI (C) – Monza-Udinese 1-2: titolare, sostituito all’80’

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Torino 1-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

VALENTINO LAZARO (C) – Cremonese-Torino 1-2: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Lecce-Empoli 1-1: titolare, sostituito al 73′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Sampdoria 4-0: in panchina, subentra all’82’

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Twente 1-0: titolare, 90′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Twente 1-0: in panchina

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Cambuur-AZ Alkmaar 0-1: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Benevento-Frosinone 2-1: in panchina, subentra al 69′

FRANCO CARBONI (C) – SPAL-Cagliari 1-0: in panchina, subentra al 79′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Südtirol 4-0: titolare, sostituito al 67′, 1 ammonizione

MARCO POMPETTI (C) – Reggina-Südtirol 4-0: titolare, sostituito al 78′, 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Saint Gilloise-Anderlecht 2-1: titolare, 90′ in campo

DARIAN MALES (C) – Zurigo-Basilea 2-4: titolare, sostituito all’83’, 1 gol e 1 assist

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-River Plate 1-1: titolare, 90′ in campo