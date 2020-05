VIDEO – Lazio-Inter, “Oh nooo” all’Olimpico: Samuel e Thiago Motta in gol

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 2 maggio 2010. Dopo il sorpasso alla Roma nel turno precedente, i nerazzurri mantengono la vetta della classifica. Contro la Lazio sono sufficienti le reti (entrambe di testa) di Samuel e Thiago Motta, in una partita mai davvero in discussione.

DI TESTA IN TESTA – Il 2 maggio 2010 l’Inter si reca a Roma dopo essere tornata prima in classifica. La sconfitta subita dai giallorossi contro la Sampdoria, 24 ore dopo il 3-1 di Inter-Atalanta, ha riportato José Mourinho a +2. All’Olimpico si realizza la coda lunga dell’euforia post-Barcellona, che ha visto i nerazzurri atterrare in finale di Champions League. Contro la Lazio l’Inter spinge sull’acceleratore già dai primi minuti, e rischia di passare in vantaggio già dopo tre minuti con Samuel Eto’o. Tuttavia, dopo un primo tempo di totale dominio, il primo gol nerazzurro arriva a ridosso dell’intervallo. Wesley Sneijder pesca Walter Samuel con un cross perfetto dalla trequarti: il Muro, improvvisato attaccante (non la prima volta in quella stagione), schiaccia in rete lo 0-1. Il raddoppio arriva a metà ripresa: al 70′ Thiago Motta esegue un terzo tempo da manuale sul corner di Maicon. L’italo-brasiliano trova il modo perfetto per cancellare l’onta dell’espulsione ricevuta al Camp Nou. 0-2 Inter, Roma a -2, tifosi laziali per nulla dispiaciuti con l’indimenticabile striscione “Oh nooo”. Nel video YouTube di “mrpronostico” tutti gli highlights della partita: