VIDEO – Inter rimonta perfetta: 3-0 al Liverpool, finale Coppa dei Campioni

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 maggio 1965. Dopo aver perso 2-0 a Liverpool la squadra di Herrera ribalta il risultato e va in finale di Coppa dei Campioni: nell’immaginario collettivo passa alla storia il gol di Peiró, recentemente scomparso.



IL CAPOVOLGIMENTO – Cinquantacinque anni fa l’Inter batteva 3-0 il Liverpool nel ritorno delle semifinali di Coppa dei Campioni 1964-1965. Ad Anfield i Reds hanno vinto 2-0, ma la finale è tutt’altro che ipotecata. Anzi, dopo dieci minuti il doppio confronto è già in parità. All’8′ punizione di Mario Corso che scavalca la barriera e, con la sua classica morbidezza, finisce in rete. Passa un minuto e il portiere degli inglesi Tommy Lawrence, dopo aver anticipato Joaquin Peiró in uscita bassa, lascia rimbalzare il pallone e se lo fa rubare dallo spagnolo, che con una furbata raddoppia. I giocatori del Liverpool protestano, ma il gol è irregolare e l’errore di Lawrence è clamoroso. Al 62′ è Giacinto Facchetti a completare l’opera, sganciandosi centralmente dalla difesa e andando a raccogliere un assist al limite dell’area per segnare di destro. È un trionfo che vale la seconda finale consecutiva di Coppa dei Campioni, dove l’Inter (sempre a San Siro) batterà il Benfica per 1-0. Di seguito il video di Inter-Liverpool dall’account YouTube ufficiale della società.