Conte: “Mie esultanze? Vivo il lavoro in modo intenso. Chelsea e Terry…”

Antonio Conte, attuale tecnico dell’Inter, in un’intervista concessa a Sky Sports è tornato a parlare della sua esperienza in Premier League con il Chelsea e ha parlato del suo modo di vivere le partite e il lavoro. Di seguito parte dell’intervista.

ESULTANZE – Antonio Conte parla del suo modo di vivere le partite, facendo riferimento alla partita contro il Manchester United quando ancora allenava il Chelsea: «Vivo il mio lavoro in modo intenso. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi. Ho avuto un rapporto fantastico con i tifosi del Chelsea. Contro il Manchester United? Quella partita è stata importante per noi perché quando vinci 4-0 contro una delle migliori squadre è una spinta maggiore, abbiamo capito subito che potevamo lottare per vincere il campionato».

TERRY E IL CHELSEA – Conte torna a parlare della sua esperienza al Chelsea e ringrazia John Terry: «È stato un grande privilegio per me essere l’allenatore di una leggenda del Chelsea come John Terry. Stiamo parlando di un brav’uomo e poi un ottimo giocatore. Mi ha aiutato molto nella mia prima stagione dentro e fuori dal campo. È stato molto importante nel campo di allenamento, durante le sessioni per mantenere elevati gli standard di concentrazione».

Fonte: Sky Sports.