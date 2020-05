Pedullà: “Lautaro Martinez-Barcellona, accordi definiti. Con l’Inter…”

Per Pedullà fra Lautaro Martinez e il Barcellona c’è un accordo, ma la trattativa non è così sicuro che si chiuda come vuole la stampa spagnola. Il giornalista, dopo aver parlato di Tonali (vedi articolo), nel corso di “Sportitalia Mercato” ha fatto anche il punto sul numero 10 dell’Inter.

ACCORDO VICINO? – Alfredo Pedullà è netto sulla trattativa che in Spagna danno per certa: «Su Lautaro Martinez mi sento di poter escludere altre società che non siano il Barcellona. Ha offerto dodici milioni di euro all’anno circa, forse mi tengo per difetto e non per eccesso, di ingaggio. Lautaro Martinez ha scelto e nello stesso momento non vuole compromettere il rapporto con l’Inter, ha detto di chiuderla loro. Si è parlato di PSG: sinceramente non lascerà l’Inter per altre destinazioni. La sua grande aspirazione è quella di giocare con Lionel Messi. Quale cifra? Centoundici milioni di euro no, però ci sono contropartite che piacciono. Per esempio: se si arriva a ottanta-novanta milioni più Arturo Vidal si potrebbe entrare in campo. La vlautazione di Vidal era quindici milioni a gennaio, quando il Barcellona non voleva cederlo. In questo momento non ci sono contratti fra Lautaro Martinez e l’Inter, è una cosa che dal suo entourage nasce e muore così. Gli accordi fra Lautaro Martinez e il Barcellona sono assolutamente definiti, poi dipende da tutto il resto ma è una strada tracciata».