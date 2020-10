VIDEO – Inter-Milan al cardiopalma: Icardi fa tripletta e 3-2 all’ultimo minuto

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 ottobre 2017. A San Siro va in scena il derby di andata col Milan: un botta e risposta lungo novanta minuti, in cui i rossoneri rispondono alla doppietta di Icardi. Proprio l’argentino trova la tripletta al 90′, regalando la vittoria finale.

TRIPLETTA – I derby tra Inter e Milan non sono mai banali, ma quello del 15 ottobre 2017 è di sicuro tra i più emozionanti delle ultime stagioni. Da una parte la prima Inter di Luciano Spalletti, arrivato per riportare i nerazzurri nell’Europa che conta. Dall’altra il Milan del mercato stellare firmato dalla coppia Fassone e Mirabelli. Una sfida a viso completamente aperto, senza risparmiare nessun colpo. Una sfida che si apre col vantaggio nerazzurro. Al minuto 28 Antonio Candreva effettua un cross basso e tagliato da destra; a Mauro Icardi basta deviarlo di poco per beffare Donnarumma. Il vantaggio perdura sino all’intervallo, ma inizio ripresa il risultato torna in parità. Al 56′ Suso trova un bel tiro a giro da fuori area, che si infila in rete a fil di palo. Tutto da rifare per l’Inter, ma stavolta passa meno tempo. Al 63′ Ivan Perisic crossa verso il centro, e Icardi si produce in un tiro al volo in acrobazia, un mezzo esterno-collo che entra in rete. Il Milan però non demorde, spinge con buona continuità e all’81’ trova di nuovo il pareggio: una sfortunata carambola beffa Samir Handanovic su tocco di Giacomo Bonaventura. Inter-Milan ancora 2-2, e il risultato sembra giusto. Ma al 90′ ennesimo colpo di scena: Ricardo Rodriguez atterra Danilo D’Ambrosio in area, rigore! Dal dischetto va Icardi, che firma la tripletta e il definitivo 3-2. Nel video YouTube della Serie A gli highlights del derby Inter-Milan di tre anni fa.