Pedullà: “Derby? Forse più importante per il Milan per un senso. L’Inter…”

Alfredo Pedullà

Due giorni al derby Inter-Milan e proseguono i commenti per anticipare i temi della stracittadina. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha provato a spiegare a chi serva di più vincere.

QUALE STATO DI FORMA? – Così Alfredo Pedullà: «Arriva meglio il Milan con la testa, con i numeri e con la consapevolezza. Zlatan Ibrahimovic decisivo anche stando fuori, c’è entusiasmo: da un certo punto di vista forse è più importante per il Milan. Però la forza dell’Inter, con quell’organico a prescindere dalle assenze importanti che avrà, sarà secondo me determinante per la stagione: la vedo in corsa sino all’ultimo per lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli sa che superare questo ostacolo significherebbe avere ancora più autostima di quanta ne ha già».