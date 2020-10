Tramezzani: “Lukaku? Altra grandissima prestazione! Derby Inter-Milan…”

Paolo Tramezzani

Tramezzani elogia Lukaku per la sua doppietta in Islanda-Belgio di UEFA Nations League (vedi articolo), anche in vista del derby Inter-Milan di sabato. L’ex difensore nerazzurro, ora allenatore, ha parlato dell’attaccante belga nel post partita di Italia-Olanda su Rai Sport +.

ORA IL DERBY – Paolo Tramezzani vede Romelu Lukaku fra le certezze per il derby Inter-Milan: «Il posto è assicurato. Questa sera un’altra grandissima prestazione: lui va sempre a cercare l’appoggio del difensore, sfrutta la sua grande fisicità ed esce dalla zona centrale, perché riesce a recuperare sul difensore. Il derby esce da qualsiasi tipo di pronostico: il Milan ha segnato di meno (con le nazionali, ndr), ma fa benissimo la fase difensiva e non ha ancora subito gol in questa Serie A».