VIDEO – Inter, 13 anni fa il 2-0 al Bayern Monaco vale il Triplete!

Il 22 maggio 2010 l’Inter batteva 2-0 il Bayern Monaco a Madrid. Vincendo così la sua terza Champions League e realizzando il Triplete. Riviviamo il momento più alto della storia nerazzurra.

ANNO PERFETTO – In attesa del 10 giugno 2023, giorno della prossima finale di Champions League, il 22 maggio 2010 rimane il giorno più bello dell’ultracentenaria storia dell’Inter. In quella data di tredici anni fa, come ogni tifoso nerazzurro sa, si metteva la parola fine alla stagione perfetta. Un anno in cui i nerazzurri, allenati da José Mourinho, vinsero tutto nell’arco di diciassette giorni. Il 5 maggio 2010 alzarono al cielo la Coppa Italia, battendo 1-0 la Roma in finale con gol di Diego Milito. Il 16 maggio il Principe regalò il bis, segnando a Siena il gol dell’1-0 che vale lo Scudetto. E il 22 maggio concluse in bellezza. Una doppietta sensazionale al Bayern Monaco, con un gol per tempo, entrambi maltrattando i malcapitati difensori bavaresi. Nel contesto magico dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid, il Principe divenne Re, mettendo la firma indelebile sulla terza Champions League della storia dell’Inter e sul primo Triplete di una squadra italiana. Una notte magica da rivivere per intero, attraverso il video integrale di quella bellissima finale:

Video integrale di Bayern Monaco-Inter (0-2), finale di Champions League 2009/10, dal canale ufficiale del club nerazzurro